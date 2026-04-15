Вылетел на встречку и перевернулся: на донской трассе погиб 41-летний водитель Hyundai Elantra

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ростовской области.

Авария произошла 15 апреля в 14.05 минут в Целинском районе. Следуя по автодороге «Целина — Ольшанская», на подъезде к селу Хреборобное, 41-летний водитель Hyundai Elantra, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Потеряв управление над автомобилем, он вылетел на встречку. После этого машина съехала в левую обочину и перевернулась.

«В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, до приезда скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте аварии работают сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию во время движения, не отвлекаться на дороге и не превышать максимально допустимую скорость.

Фото: Госавтоинспекция по РО