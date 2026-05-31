В Ростов-на-Дону прибыл «Театральный поезд» с артистами из Крыма, Кубани и ДНР

31 мая в Ростов-на-Дону прибыл «Театральный поезд» — на два дня в город приехали артисты из Крыма, Кубани и ДНР, чтобы показать местным жителям свои лучшие спектакли, сообщает СКЖД.

Оператором проекта выступает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Инициатива реализуется при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Генеральный партнер проекта — РЖД. В рамках акции по стране курсируют два тематически оформленных состава — по восточному и южному маршрутам.

31 мая на вокзале Ростов-Главный творческие коллективы выступают с песнями, танцами и сценическими постановками. Кроме того, все желающие смогут посетить тематическую выставку, посвященную 150-летней истории Союза театральных деятелей России.

1 июня на вокзале состоится торжественное закрытие проекта и передача арт-символа «Театрального поезда», после чего состав продолжит свой путь.

Южный маршрут поезда стартовал из Севастополя 27 мая. В пути он проведет 35 дней, преодолев 6,8 тысячи километров и сделав 17 остановок в городах Юга и Центральной России. Вагоны оформлены тематически: их внешний вид отражает разнообразие театрального искусства — от музыкального и драматического театра до кукольного и балета, а внутреннее пространство знакомит с историей театрального дела в стране.

