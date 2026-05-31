Главная » Культура

В Ростов-на-Дону прибыл «Театральный поезд» с артистами из Крыма, Кубани и ДНР

На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

31 мая в Ростов-на-Дону прибыл «Театральный поезд» — на два дня в город приехали артисты из Крыма, Кубани и ДНР, чтобы показать местным жителям свои лучшие спектакли, сообщает СКЖД.

Культура

Оператором проекта выступает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Инициатива реализуется при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Генеральный партнер проекта — РЖД. В рамках акции по стране курсируют два тематически оформленных состава — по восточному и южному маршрутам.

31 мая на вокзале Ростов-Главный творческие коллективы выступают с песнями, танцами и сценическими постановками. Кроме того, все желающие смогут посетить тематическую выставку, посвященную 150-летней истории Союза театральных деятелей России.

1 июня на вокзале состоится торжественное закрытие проекта и передача арт-символа «Театрального поезда», после чего состав продолжит свой путь.

Южный маршрут поезда стартовал из Севастополя 27 мая. В пути он проведет 35 дней, преодолев 6,8 тысячи километров и сделав 17 остановок в городах Юга и Центральной России. Вагоны оформлены тематически: их внешний вид отражает разнообразие театрального искусства — от музыкального и драматического театра до кукольного и балета, а внутреннее пространство знакомит с историей театрального дела в стране.

Фото: СКЖД

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

железная дорога поезд РЖД Ростов Ростовская область театр
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru