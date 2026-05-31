В ДТП на юге Ростовской области пострадали два человека, еще один погиб

В Зерноградском районе произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.

Авария случилась 30 мая 2026 года около 12:10 на 13-м километре автодороги «Зерноград — Усьман Веселый — Сальск». По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Subaru Forester двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении поселка Веселый. На участке, где обгон разрешен, он начал маневр и столкнулся с автомобилем Kia Cerato, которым управлял 37-летний мужчина.

«В результате столкновения оба водителя, а также 28-летний пассажир Subaru Forester были госпитализированы с травмами. Позже водитель Kia Cerato скончался в больнице», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО

