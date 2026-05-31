В Госинспекции труда в Ростовской области рассказали о правилах организации работ на высоте

С наступлением лета в офисах и учреждениях начинается сезонная уборка, и мытье окон становится одной из самых востребованных, но и наиболее рискованных задач.

Падение с высоты остается одной из главных причин тяжелых производственных травм в России. Для работодателя выполнение такой, казалось бы, простой задачи связано с соблюдением строгих законодательных норм, а любое нарушение может обернуться трагедией и серьезными юридическими последствиями.

В Государственной инспекции труда в Ростовской области рассказали об основных правилах организации работ по безопасному мытью окон.

Многие ошибочно считают, что работа на высоте — это прерогатива только промышленных альпинистов. Однако, согласно Приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в редакции от 29.04.2025), это понятие гораздо шире. Работой на высоте признается любая деятельность, при которой существует риск падения работника с высоты 1,8 метра и более. Таким образом, если уборщица моет окна на втором этаже или выше, встает для этого на подоконник или использует стремянку, вся эта деятельность автоматически попадает под строгие государственные нормативы по охране труда.

Работодатель обязан обеспечить безопасность, и закон предписывает конкретные меры. В частности, согласно статье 214 Трудового кодекса РФ, работодатель должен обучить сотрудника безопасным методам работы. Работник, впервые допускаемый к таким задачам, обязан пройти обучение и иметь практические навыки использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). Кроме того, работодатель обязан бесплатно выдать работнику полный комплект СИЗ: страховочную привязь, каску, защитные очки, нескользящую обувь и соединительно-амортизирующую подсистему (строп).

Для большинства высотных работ, например, с незащищенных перепадов высоты 5 метров и более, требуется оформление наряда-допуска (статья 7 Приказа № 782н). Также в организации должен быть утвержден перечень работ повышенной опасности.

Комментирует Юрий Моргунов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области:

«Мытье окон летом — это не просто рутина, а задача, сопряженная с высокими рисками. Наши специалисты часто сталкиваются с тем, что руководители учреждений, стремясь сэкономить, поручают уборку окон уборщицам без должной подготовки и необходимых средств. Это неприемлемо. Согласно статье 214 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда. Любые работы на высоте должны выполняться либо специализированными компаниями с соответствующей лицензией, либо с полным соблюдением всех норм Приказа № 782н: от оформления наряда-допуска до выдачи средств индивидуальной защиты и проведения инструктажа».

