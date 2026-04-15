В Таганроге женщина-водитель получила травмы, врезавшись в припаркованный автомобиль

14 апреля в Таганроге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на улице Чехова, во время которого пострадала женщина-водитель, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилась около 18.30 на улице Чехова в районе дома № 331. По предварительной информации, 46-летняя женщина на автомобиле Smart Forfour во время движения врезалась в припаркованный «Ваз 21150», принадлежащий 38-летнему водителю. После столкновения машина перевернулась, на месте аварии работали службы экстренного реагирования.

В результате аварии водитель иномарки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на Дону пенсионерка с судимостью поцарапала ножницами авто соседки.

Фото Госавтоинспекции РО