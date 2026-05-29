За две недели мая судебные приставы арестовали авто ростовчан на 10 миллионов рублей

Рейды ФССП и полиции по выявления автомобилей должников на территории донского региона будут продолжены.

В Ростовской области судебные приставы совместно с сотрудниками полиции провели масштабные рейды по выявлению автомобилей, принадлежащих должникам. За две недели мая этого года было проверено около 4 тысяч транспортных средств, составлено 18 актов описи и ареста на сумму более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в Ростове-на-Дону приставы использовали современные системы фотовидеофиксации «Кордон» и «Ревизор». С их помощью было составлено 47 актов описи и ареста на общую сумму 40 180 000 рублей. Должники добровольно погасили задолженность на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Подразделения ГУФССП по Ростовской области также провели 73 рейдовых мероприятия с использованием приложения «Мобильный розыск». В ходе них проверили около 6 тысяч транспортных средств и составили 41 акт описи и ареста на сумму более 25 миллионов рублей.

Применение комплексов «Кордон» и «Ревизор» значительно повышает эффективность работы, считают в ФССП. Оборудование позволяет в реальном времени сканировать номера автомобилей по государственным базам данных и мгновенно проверять их на наличие неоплаченных долгов. Как отмечают в ведомстве, процесс проверки занимает доли секунды, что помогает оперативно выявлять случаи уклонения от исполнения судебных решений.

Рейдовые мероприятия планируется продолжить на всей территории Ростовской области.

