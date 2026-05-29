В Таганроге 29 мая днем работают силы ПВО

В городе объявлена ракетная опасность.

Систему оповещения населения запустили 29 мая трижды — в 14.13, 14.19 и 14.24.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — обратилась к жителям города глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Таганрогский трамвай» предупредил об остановке движения по всем маршрутам из-за воздушной тревоги.

Напомним, минувшей ночью вражескими БПЛА были атакованы 9 районов Ростовской области. В ходе отражения воздушного нападения уничтожено более 80 БПЛА.

UPD: 15.19 — отбой ракетной опасности в Таганроге — Светлана Камбулова.