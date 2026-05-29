25 тонн субпродуктов птицы экспортировано в Китай из Ростовской области в предпоследнюю неделю мая

Качество донской продукции подтверждено исследованиями и соответствует требованиям китайской стороны.

С 18 по 22 мая сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели досмотр и оформили на экспорт 25 тонн субпродуктов птицы, предназначенных для отправки в Китай. Процедура прошла в местах полного таможенного оформления на территории Ростовской области.

Вся партия продукции признана безопасной с точки зрения ветеринарно-санитарных норм и полностью соответствует требованиям, установленным китайской стороной. Качество и безопасность товара подтверждены лабораторными исследованиями, которые провели специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Кроме того, в ходе мониторинга данных из компонента «Меркурий» системы ФГИС «ВетИС» нарушений, связанных с законностью происхождения экспортируемой продукции, выявлено не было.

