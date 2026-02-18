Главная » #Здоровье

Врач-терапевт предупредила жителей Таганрога о рисках для пищеварения при злоупотреблении блинами

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

Жителям Таганрога врач рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья. Специалист напомнила о калорийности традиционного угощения и объяснила, кому от него стоит отказаться.

#Здоровье

Врач-терапевт ИНВИТРО Ирина Голотина рекомендует взрослым без проблем с пищеварением ограничиться 100 граммами блинов в сутки. Для детей эта норма примерно в два раза меньше. При расчете порции важно учитывать общую суточную калорийность рациона, так как один блин среднего размера содержит от 190 до 230 калорий.

«Оптимально употреблять это блюдо один раз в день, предпочтительно утром, поскольку блины являются сложной для переваривания пищей с высоким содержанием быстрых углеводов», — рекомендует эксперт.

Чрезмерное увлечение блинами может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и увеличению объемов тела. Чтобы снизить риски, перед застольем можно выпить стакан теплой воды, желательно с добавлением ломтика лимона. Также для уменьшения аппетита допускается использование значительного количества лимонной цедры.

Врач отмечает, что утром пищеварительная система работает наиболее продуктивно, и тяжелая пища успеет усвоиться, не провоцируя набор веса или отеки.

Полностью исключить блины из рациона следует людям с избыточной массой тела, повышенным холестерином, сахарным диабетом и патологиями пищеварительного тракта, особенно в фазе обострения. Особую осторожность нужно проявлять при наличии в анамнезе панкреатита, холецистита или цирроза печени.

Для снижения калорийности блюда эксперт советует готовить блины без масла на антипригарной сковороде, уменьшать количество сахара в тесте и заменять пшеничную муку на гречневую или рисовую. Также можно использовать молоко или кефир с пониженной жирностью.

Изображение от KamranAydinov на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здоровое питание Масленица мнение эксперта полезные советы
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru