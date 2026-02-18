Врач-терапевт предупредила жителей Таганрога о рисках для пищеварения при злоупотреблении блинами

Жителям Таганрога врач рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья. Специалист напомнила о калорийности традиционного угощения и объяснила, кому от него стоит отказаться.

Врач-терапевт ИНВИТРО Ирина Голотина рекомендует взрослым без проблем с пищеварением ограничиться 100 граммами блинов в сутки. Для детей эта норма примерно в два раза меньше. При расчете порции важно учитывать общую суточную калорийность рациона, так как один блин среднего размера содержит от 190 до 230 калорий.

«Оптимально употреблять это блюдо один раз в день, предпочтительно утром, поскольку блины являются сложной для переваривания пищей с высоким содержанием быстрых углеводов», — рекомендует эксперт.

Чрезмерное увлечение блинами может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и увеличению объемов тела. Чтобы снизить риски, перед застольем можно выпить стакан теплой воды, желательно с добавлением ломтика лимона. Также для уменьшения аппетита допускается использование значительного количества лимонной цедры.

Врач отмечает, что утром пищеварительная система работает наиболее продуктивно, и тяжелая пища успеет усвоиться, не провоцируя набор веса или отеки.

Полностью исключить блины из рациона следует людям с избыточной массой тела, повышенным холестерином, сахарным диабетом и патологиями пищеварительного тракта, особенно в фазе обострения. Особую осторожность нужно проявлять при наличии в анамнезе панкреатита, холецистита или цирроза печени.

Для снижения калорийности блюда эксперт советует готовить блины без масла на антипригарной сковороде, уменьшать количество сахара в тесте и заменять пшеничную муку на гречневую или рисовую. Также можно использовать молоко или кефир с пониженной жирностью.

