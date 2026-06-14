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В селе под Таганрогом водитель питбайка погиб, врезавшись в столб

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Дорога была извилистой, мужчина не справился с управлением на одном из поворотов.

Новости Таганрога

В Неклиновском районе Ростовской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель питбайка. Авария произошла днем 13 июня.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 11.16 в селе Беглица на улице Ленина, 110, 26-летний водитель питбайка не справился с управлением. При проезде извилистого участка дороги он не обеспечил поворот влево, продолжил движение прямо и врезался в опору линии электропередачи. Причиной ДТП могло стать несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, уточнили в ведомстве.

В результате наезда на препятствие водитель скончался на месте до прибытия медиков. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Проводятся следственные мероприятия, выясняются все детали случившегося.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и не отвлекаться за рулем. Также важно пристегиваться — это снижает риск тяжелых последствий при авариях.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции

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Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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