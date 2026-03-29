Во Дворце Алфераки Таганрога рассказали о многовековом эксперименте на территории Донского края

28 апреля в двусветном зале Дворца Алфераки прошла публичная лекция старшего научного сотрудника Таганрогского музея-заповедника Татьяны Артюшкиной «История заселения северо-восточного Приазовья с древнейших времен». После лекции Татьяна Анатольевна пригласила своих слушателей в начальные залы музейной экспозиции, где продолжила свой рассказ, дополняя его демонстрацией различных экспонатов.

Киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, гунны, болгары, хазары, печенеги, половцы, монголы… Народы, приходившие с востока или с юга, вытесняли друг друга. Но при этом происходила и ассимиляция. Кроме того, именно здесь, на северо-восточной окраине Азовского моря, было положено начало соприкосновению древнегреческой цивилизации с кочевниками. И это было не просто соприкосновение, но и взаимопроникновение, взаимообогащение различных культур. А в средние века сюда на своих торговых судах пришли итальянцы…

Так северо-восточное Приазовье стало не только пересечением торговых путей, но и полигоном для экспериментальной проверки и последующего сравнительного анализа эффективности различных моделей взаимодействия между разными народами, и оказалось, что дружба и сотрудничество, в отличие от взаимного уничтожения и вытеснения, отвечают интересам всех сторон.

Фото Владимира Прозоровского