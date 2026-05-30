В ГДК Таганрога состоится отчетный концерт коллективов Дворца молодежи

Большой отчетный концерт коллективов Дворца молодежи состоится в Городском Доме культуры во вторник, 2 июня.

По словам директора Дворца молодежи» Татьяны Третьяк, в этот вечер сцена ГДК станет местом, где оживут самые смелые мечты и яркие идеи.

«Наш концерт — это не просто показ номеров, а искренний диалог со зрителем, — говорит она. — Дворец молодежи — место, которое объединяет таланты самой разной направленности. Вы увидите яркие и красочные хореографические номера, услышите прекрасные голоса наших вокалистов, оцените силу и волю спортсменов и почувствуете невероятную энергию участников «Движения Первых».

Коллективы Дворца молодежи представят свои лучшие номера. Этот концерт — итог большого труда, дружбы и безграничной любви к искусству.

Концерт состоится 2 июня в 18.00 по адресу: ул. Петровская, 104-1. Вход свободный.

Фото из архива