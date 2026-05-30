Главная » Город

Из-за непогоды городские службы Таганрога перевели в режим повышенной готовности

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области, включая Таганрог, до 1 июня прогнозируется ухудшение погоды. По данным регионального Гидрометцентра (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, а также усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Город

Глава города Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой быть внимательными и учитывать прогноз при планировании поездок и работ на улице.

Автомобили не рекомендуется оставлять под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут пострадать от ветра. Во время грозы нельзя прятаться под деревьями и рядом с линиями электропередачи. По возможности стоит избегать долгого пребывания на открытых пространствах в период непогоды.

Также рекомендуется следить за состоянием водосточных систем и ливневых канализаций возле домов, чтобы предотвратить локальные подтопления.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112», — сообщила Светлана Камбулова.

Фото Татьяны Захаровой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гидрометцентр дождь Светлана Камбулова сильный ветер ухудшение погоды штормовое предупреждение
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru