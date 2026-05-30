Из-за непогоды городские службы Таганрога перевели в режим повышенной готовности

В Ростовской области, включая Таганрог, до 1 июня прогнозируется ухудшение погоды. По данным регионального Гидрометцентра (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, а также усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Глава города Светлана Камбулова обратилась к жителям с просьбой быть внимательными и учитывать прогноз при планировании поездок и работ на улице.

Автомобили не рекомендуется оставлять под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут пострадать от ветра. Во время грозы нельзя прятаться под деревьями и рядом с линиями электропередачи. По возможности стоит избегать долгого пребывания на открытых пространствах в период непогоды.

Также рекомендуется следить за состоянием водосточных систем и ливневых канализаций возле домов, чтобы предотвратить локальные подтопления.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112», — сообщила Светлана Камбулова.

Фото Татьяны Захаровой