Главная » #Промышленность

Глава Таганрога провела рабочую встречу с руководителем ТАНТК им. Г.М. Бериева

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела рабочую встречу с руководителем градообразующего предприятия АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) Николаем Савицких.

#Промышленность

Стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития как самого завода, так и города в целом.

Николай Савицких рассказал о планах по дальнейшему развитию ТАНТК. В частности, несмотря на сложные условия работы, на предприятии продолжается проект модернизации самолета-амфибии Бе-200 и его ремоторизации российскими двигателями ПД-8. Параллельно ведутся работы по подготовке производства для выпуска обновленной версии воздушного судна.

Завод остается одним из главных работодателей Таганрога: здесь трудятся более 5 тысяч человек, которые получают стабильную заработную плату — в среднем свыше 75 тысяч рублей.

Как отметили участники встречи, у предприятия есть четкие планы дальнейшего развития, однако для их реализации требуются новые кадры. Особое внимание уделили тому, как город может поддержать ТАНТК в привлечении молодых специалистов и создании комфортных условий для сотрудников.

«Талантливые и трудолюбивые специалисты должны оставаться работать в родном Таганроге», — подчеркнула глава города.

В завершение встречи она поблагодарила коллектив предприятия за помощь Таганрогу и выразила готовность продолжать совместную работу на благо города.

Ранее мы рассказывали о том, что пилоты МЧС отрабатывают полеты на самолете-спасателе Бе-200, изготовленном в Таганроге.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бе-200 предприятия Таганрога рабочая встреча Светлана Камбулова Таганрог ТАНТК имени Г.М. Бериева
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru