Глава Таганрога провела рабочую встречу с руководителем ТАНТК им. Г.М. Бериева

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела рабочую встречу с руководителем градообразующего предприятия АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) Николаем Савицких.

Стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития как самого завода, так и города в целом.

Николай Савицких рассказал о планах по дальнейшему развитию ТАНТК. В частности, несмотря на сложные условия работы, на предприятии продолжается проект модернизации самолета-амфибии Бе-200 и его ремоторизации российскими двигателями ПД-8. Параллельно ведутся работы по подготовке производства для выпуска обновленной версии воздушного судна.

Завод остается одним из главных работодателей Таганрога: здесь трудятся более 5 тысяч человек, которые получают стабильную заработную плату — в среднем свыше 75 тысяч рублей.

Как отметили участники встречи, у предприятия есть четкие планы дальнейшего развития, однако для их реализации требуются новые кадры. Особое внимание уделили тому, как город может поддержать ТАНТК в привлечении молодых специалистов и создании комфортных условий для сотрудников.

«Талантливые и трудолюбивые специалисты должны оставаться работать в родном Таганроге», — подчеркнула глава города.

В завершение встречи она поблагодарила коллектив предприятия за помощь Таганрогу и выразила готовность продолжать совместную работу на благо города.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой