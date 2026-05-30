Главная » #Дата

Чеховская библиотека Таганрога отметила 150-летие

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

29 мая в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию первой общественной библиотеки нашего города, которая свои двери для читателей открыла 23 мая 1876 года.

#Дата

О полуторавековой истории этого учреждения культуры рассказал продемонстрированный документальный фильм.

За полтора столетия библиотека прошла большой путь: от эпохи чернил и пера до современности, пережила тяжёлые военные годы, сохранив уникальные фонды. Она выстояла, сберегла бесценные книги и традиции, чтобы сегодня открыться горожанам в новом качестве.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем выступлении выразила восхищение библиотечными зданиями и помещениями, в особенности многоярусным центральным книгохранилищем, а также теми людьми, которые там работают.

«Сейчас Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова — это современное пространство для общения, творчества и просвещения. Здесь встречаются люди разных возрастов, рождаются идеи, пробуждается интерес к чтению и культуре», — отметила глава города.

Председатель городской Думы Роман Корякин обратил внимание на актуальность произведений гениального Чехова, имя которого носит библиотека, с которым она связана тесными узами.

«Полуторавековая история нашей библиотеки — это не просто череда лет, а настоящая летопись культурной жизни Таганрога, свидетельство большой работы, преданности своему делу и безграничной любви к книге», — подчеркнул Роман Корякин.

«Наша «Чеховка» была и остается центром культуры, просвещения, центром притяжения, — отметила в своем выступлении депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева. — Это — не просто хранилище книг. Это — открытая для всех территория творчества, где люди встречают единомышленников, где у них рождаются новые идеи, новые проекты».

Наряду с поздравлениями и награждениями были сценические выступления: свои творческие номера библиотеке и её гостям подарили друзья «Чеховки» — профессиональные муниципальные творческие коллективы, артист Чеховского театра Сергей Баринов, юные артисты.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости поздравление Таганрог Чеховская библиотека юбилей
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru