Уроженец Таганрога Павел Деревянко с супругой стал участником шоу «Сокровища императора»

В воскресенье, 31 мая, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора», в котором восемь пар борются за главный приз в один миллион юаней. К гонке присоединилась команда «оранжевых» — уроженец Таганрога, актер Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць.

Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян тепло встретили новичков.

«Один из самых востребованных актеров страны. Суперпопулярная звезда театра и кино Павел Деревянко со своей супругой Зоей», — представил участников Михаил Галустян.

Другие пары также поприветствовали соперников и пожелали им удачи.

«Я приехал на этот проект со своей любимой женой Зоечкой, которую искал всю жизнь. Она сильная, она чувствующая, она — крутая девчонка!» — признался актер.

Зоя, в свою очередь, рассказала, что захотела участвовать, чтобы зрители увидели ее мужа с другой стороны: он мужественный, добрый и классный. Если пара доберется до приза, они планируют потратить деньги на дом, о котором мечтают.

Михаил Галустян назвал новую пару «молодыми женатиками» и поинтересовался, чего они ждут от проекта.

«Узнать друг друга лучше. Почувствовать, что мы — команда», — ответил Павел.

Удастся ли Павлу Деревянко и его жене осуществить задуманное? Зрители узнают это в воскресенье в 18:30 на ТНТ.

Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

