Фронтовая арт-группа «Русская душа» дала более 120 концертов в зоне СВО

Фронтовая арт-группа «Русская душа» известна в Таганроге, в Ростовской области и за ее пределами. Выступала в Перми и Кудымкаре, в Москве на Поклонной горе в Парке Победы.

Баритон Александра Прилуцкого и контральто Елены Панченко не оставляют равнодушными любителей советской и русской песни. Каждое исполнение заканчивается восторженными аплодисментами слушателей. Но особую популярность арт-группа снискала «за ленточкой», выступая перед бойцами в зоне проведения спецоперации.

Александр Викторович Прилуцкий родился и вырос в Таганроге. Окончил школу № 26 и Таганрогский техникум машиностроения и металлургии (с отличием). Срочную службу проходил в подразделении ВВС. В пожарной охране МЧС служит 30 лет. Сейчас – ветеран, пенсионер.

Петь начал давно, сначала для друзей и знакомых. Голос вызывал восхищение. Упорно занимался самостоятельно, развивая вокальные данные. Прочитал много книг, нашел нужную обучающую технику. На сцену в первый раз вышел в 2022 году, выступая на городском конкурсе патриотической песни «О героях былых времен». И сразу стал лауреатом I степени.

Елена Викторовна Панченко – тоже уроженка Таганрога. В пять лет стала заниматься музыкой. С первого класса училась в семилетней студии по классу фортепиано в городском Доме пионеров, окончила ее с отличием. С золотой медалью завершила обучение в школе № 10. Была солисткой вокальной студии и вокально-инструментального ансамбля «Ветакс». Сменила несколько профессий: от учителя пения и воспитателя в детском саду до парикмахера. В связи с изменениями мест службы мужа пришлось поколесить по Союзу и России. Сейчас живет в Таганроге, работает в волонтерской парикмахерской. Это социальный проект фронтовой арт-группы «Русская душа». Выступала на конкурсе «О героях былых времен», где тоже стала лауреатом I степени.

На этом конкурсе Александр и Елена увиделись впервые. Познакомились позже, когда в 2023 году на городских площадках Таганрога проходили сборные концерты, посвященные Дню Победы. У Александра давно возникла идея создания вокального коллектива. Для работы имелись звуковое оборудование и транспорт для его перевозки. Вокальный дуэт с Леной сложился сразу.

Со слов Александра, она человек творческий, с музыкальным образованием, в ее лице он нашел хорошего друга и необходимую поддержку. Общаются на одной волне взаимопонимания и взаимоуважения. Елена, в свою очередь, не скупилась на добрые слова в адрес Александра. Он всегда выслушает, поймет, посоветует. А главное – изменил ее голосовую манеру пения. Оба ни разу не пожалели о совместной работе. Причем всё ими сказанное не просто обоюдная похвала в адрес друг друга — их творческий союз взаимно искренен.

Сначала выступали без названия. «Русская душа» пришло как-то само собой. Оба поняли, что россиянам ближе и понятнее наши песни с их глубоким смыслом, содержанием и мелодичностью. Окончательно в этом убедились после концерта в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. Когда певица из Москвы объявила, что хочет спеть любимую песню про Калифорнию, военнослужащие дружно встали и молча вышли из зала.

Однажды «Русская душа» выступала в «Мармеладе». После концерта к ним подошли молодые ребята. Оказалось, с фронта. Рассказали, что в зону СВО приезжают артисты и певцы, но поют без души, для «галочки». А вот такие исполнители и такие песни нужны там, где идут боевые действия. После этой встречи у Александра и Елены возникла идея выступать перед бойцами.

Первый концерт состоялся в Сопино, под Мариуполем, там дислоцировался саперный полк. Выступали в разбитом пионерлагере, где когда-то была база грузинских наемников. Дату запомнили навсегда: 30 сентября 2023 года. Концерт прошел с успехом. Следующий организовали в пункте временной дислокации «Пятнашки» в ноябре того же года. Бойцы подготовили для выступления заброшенное здание. Тогда впервые почувствовали реальную опасность. В населенном пункте проживали семьи боевиков батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России), могли случиться провокации. Но обошлось.

Согласно русской традиции, в гости с пустыми руками не ездили. «Гуманитарку» готовили перед каждым концертом. Перечень необходимого знали наизусть: медицина, белье по сезону, средства личной гигиены, домашняя выпечка и вкусняшки. Сами покупали и солили сало.

Почти два года работали и в составе выездных творческих групп, и самостоятельно. Один выезд длился три дня. Первый – в пути, второй — день выступления, третий – возвращение. Ежедневно давали три-четыре концерта. Ребята «за ленточкой» постоянно ждали приездов группы, даже когда угрожала ракетная или дроновая опасность. Встречали тепло и по-доброму, аплодисменты и слова благодарности становились лучшей наградой.

В зоне проведения СВО при обращении друг к другу используют позывные. Не стали изменять обычаю и Александр с Еленой. Он стал именоваться «Vосток», она – «Zаря». Специально не считали, но в общей сложности дали более 120 концертов. Проводили их для бойцов на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Пели для раненых в госпиталях, выступали перед жителями новых территорий.

Со временем поняли, что доставка гуманитарной помощи неотделима от творчества. В августе прошлого года создали волонтерскую группу «Сила «Русской души». Теперь она является ячейкой межрегионального общественного патриотического движения (МОПД) «Вечно живые» (председатель Федор Туркин), основанного в Санкт-Петербурге. Александру и Елене предложили работать под эгидой этой организации. Теперь Александр Викторович – еще и заместитель руководителя этого движения в Ростовской области Нино Сабанадзе. Дел прибавилось, но на концертной деятельности это не отразилось. Выступлений «Vостока» и «Zари» по-прежнему с нетерпением ждут и в Таганроге, и на передовой.

Во время поездок случалось всякое. Приходилось и от вражеских дронов скрываться, и выступать в не совсем подходящих условиях: ночью, при свете фар. Вспомнили случай, когда приехали в 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. Еще в дороге возникли опасения, состоится ли выступление, – дул сильный ветер, начинался дождь. Приехали. Бойцы ждут. И вдруг природа успокоилось. Ураган стих, ливень прекратился. Концерт прошел под аплодисменты мотострелков. Но как только отзвучала последняя мелодия, небо вновь пролилось дождем.

В настоящее время «Русская душа» реализует еще один проект — с письмами детей для военнослужащих СВО. Назвали его «Связь поколений», руководителем стала Елена Викторовна. Однажды они приехали с концертом в 31-й мотострелковый полк. Вместе с гуманитарным грузом и домашней выпечкой привезли письма школьников. Кто-то из бойцов предложил написать ответы каждому из ребят персонально. С тех пор так и повелось. «Vосток» и «Zаря» уже привезли с передовой и раздали детям 88 солдатских писем. В ближайшее время будут вручены еще 58.

Отдельные подарки вызывают у военнослужащих и самих «почтальонов» чувство умиления. В посылке, которую передали бойцам в село Вишневатое, оказалась небольшая картонная коробочка, а в ней – бутылочка со сладким напитком, печенье и деньги. В письме мальчик объяснил, что деньги передал на патроны.

Солисты «Русской души» — частые гости на патриотических мероприятиях, которые проходят в Таганроге. То, что дуэт фронтовой, подчеркивает камуфляж, в котором постоянно выступают Александр и Елена. У каждого на нем медали. Это знаки признания, заслуженно полученные от Союза десантников России и командиров воинских частей, где побывали с концертами. А 15 марта Александр Викторович был награжден ведомственной медалью МОПД «Наставник молодежи».

Каждый, кто желает победы, вносит свой вклад в ее достижение. «Vосток» и «Zаря» поднимают настроение бойцов, дарят им часы душевного отдыха. Это очень важно для людей, ежедневно рискующих жизнью во имя победы.

Евгений БУТЫЛИН, фото арт-группы «Русская душа»