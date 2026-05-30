Выпускник спортшколы Таганрога взял «бронзу» на соревнованиях по плаванию в Китае

В Тяньцзиньском университете Китая завершился 6-й Кубок Ван Чжэнтина — соревнования, посвященные памяти «отца китайского олимпизма».

Ван Чжэнтин стал первым китайским членом Международного олимпийского комитета и заложил основы массового детского спорта в стране. Его принцип «Спорт — самый простой способ укрепления здоровья, а начинать лучше с детей» продолжает вдохновлять спортсменов.

На соревнованиях выпускник спортивной школы № 2 Таганрога Семен Наймушин продемонстрировал отличную форму и боевой характер. На дистанции 50 метров на спине он завоевал бронзовую медаль, уступив только представителям сборной Китая.

«Этот успех во многом был заложен в период, когда Семен тренировался под руководством тренера-преподавателя Ларисы Шатиловой. Крепкая база, дисциплина и любовь к плаванию, привитые наставником, помогают Семену добиваться результатов на международном уровне», — рассказали в спортшколе.

Фото: страница в соцсети спортшколы № 2 Таганрога