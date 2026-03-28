Власти Таганрога штрафуют перевозчиков за срывы рейсов

В Таганроге продолжаются проверки общественного транспорта на маршрутах.

В Таганроге продолжаются рейды по контролю за работой общественного транспорта, в ходе которых выявляются систематические нарушения со стороны перевозчиков. С 20 по 27 марта управление транспорта города провело серию проверок на нескольких маршрутах, фиксируя срывы рейсов и применяя штрафные санкции.

В частности, 20, 23 и 24 марта инспекторы проверили маршрут № 36-В «Вокзал Таганрог-1 — ул. Московская (Онкологический диспансер)». Было установлено невыполнение рейсов перевозчиком.

«В связи с нарушением условий муниципального контракта компании ООО «Пассажиртранс» были выставлены штрафы», — информирует администрация Таганрога.

25 марта проверка затронула маршруты № 5, 13, 14, 35 и 77 на конечной остановке «пл. Авиаторов». На маршрутах № 5, 13, 35 и 77 нарушений не обнаружили, автобусы следовали по графику. Однако на маршруте № 14 вновь было зафиксировано невыполнение рейсов, составлен акт для претензионной работы с перевозчиком.

26 марта проверки продолжились на маршрутах № 6 «ПМК — Маяк» и № 14. И здесь инспекторы выявили срывы рейсов. Штрафы выставлены транспортным организациям ООО «Автолайн-КО» и ООО «Пассажиртранс».

27 марта состоялись очередные проверки на маршрутах № 6 и № 36-В. На маршруте № 6 вновь было отмечено невыполнение рейсов, составлен акт для применения штрафных санкций к ООО «Автолайн-КО». При этом на маршруте № 36-В в этот день нарушений не выявили, автобус с конечной остановки «ул. Московская (Онкологический диспансер)» отправился по расписанию.

Фото: администрация Таганрога