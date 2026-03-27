В Таганроге на два маршрута пассажирского транспорта выйдет новый перевозчик

Изменения коснутся маршрутов №№ 5 и 74.

Тема работы общественного транспорта вошла в топ-3 обращений, поступивших на прямой эфир главы Таганрога Светланы Камбуловой. Глава города отметила — несмотря на то, что транспортная тема остается в числе самых острых, за последнее время количество обращений по работе общественного транспорта значительно снизилось. И связала это с проведенными муниципалитетом мероприятиями по оптимизации маршрутной сети.

«Я неоднократно говорила о том, что схема движения транспорта — это живой механизм. По мере получения обращений, встреч с коллективами предприятий, изучения транспортных потоков мы готовы вносить корректировки», — сказала глава Таганрога.

Напомним, в прошлом году были изменены маршруты электробусов 2-Т, 5\7-Т, продлен маршрут 56-го автобуса. В этом году возобновлено движение по маршруту № 73-Б, что уже оценили жители районов ПМК и СЖМ.

В данный момент завершились конкурсные процедуры, и с 31 марта новый перевозчик выйдет на маршруты №№ 5 и 74, что должно привести к положительным изменениям в их работе.

В числе наиболее острых вопросов Светлана Камбулова назвала сложность доехать в центр города из района, прилегающего к станции Марцево. Есть проблемы с автобусами №№ 4, 6, 8, 36-В. Работа над улучшением этих маршрутов продолжается.

«Повторю, все изменения в маршрутной сети были выполнены с учетом мнения жителей и трудовых коллективов», — подчеркнула глава Таганрога.

Фото из архива

