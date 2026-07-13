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Власти Таганрога призвали жителей не паниковать из-за слухов о загрязнении побережья

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В последние дни в соцсетях и каналах в мессенджерах распространяются фотографии, сделанные якобы на территории побережья в пределах Таганрога. Появились такие снимки и в распоряжении нашей редакции.

Город

Адресные ориентиры и даты, где и когда были сделаны фото, не уточняются. Однако, в комментариях люди связывают загрязнение прибрежной зоны с пожаром, произошедшим в морском порту 10 июля после атаки БПЛА. Некоторые пишут и о разливе нефтепродуктов в акватории Таганрогского залива.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

Нам ответили, что ситуация с воздействием ЧС на жителей находится под контролем всех городских служб. Территория пляжей регулярно проверяется, загрязнений не обнаружено. Дважды в день Роспотребнадзором и Росприроднадзором берутся пробы почвы, воды и воздуха — показатели в пределах нормы.

«Для предотвращения разлива нефтепродуктов установлено боновое заграждение», — сообщала ранее глава Таганрога Светлана Камбулова.

Жителей призывают не паниковать, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Фото прислано подписчиком «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда

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