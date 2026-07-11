В порту Таганрога полностью потушили пожар после воздушной атаки

Власти разрешили эвакуированным жителям вернуться в свои дома.

В Таганроге продолжается ликвидация последствий воздушной атаки, произошедшей ночью и утром 10 июля. Спецслужбы по-прежнему работают в усиленном режиме.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, пожар в порту полностью потушен 11 июля в 05.05. Несколько пожарных подразделений остаются на дежурстве, чтобы предотвратить повторные возгорания.

«Благодарю огнеборцев за оперативность и профессионализм», — подчеркнула глава Таганрога.

Жителям, чьи дома находились в зоне эвакуации, разрешено вернуться обратно. Напомним, после инцидента было эвакуировано в ПВР 44 человека, в том числе 7 детей. Некоторые разместились у родственников и близких.

Специальная комиссия продолжает обследовать жилые помещения для оценки ущерба. Все обращения граждан принимаются и отрабатываются в установленном порядке — комиссии выезжают по каждому адресу. Власти обещают оказать всю необходимую помощь.

По вопросам, связанным с последствиями атаки, можно обращаться в МКУ «Управление защиты от ЧС» территории Таганрога (ул. Морозова, 8), по телефону «горячей линии»: +7 (8634) 37-50-88 или в ЕДДС по номеру 112.

Кроме того, отменены ранее вводившиеся изменения в схемах движения автобусов №№ 73-б, 74, 19, 30, 6 и 56. Проезд открыт, транспорт следует по штатным маршрутам.

«Ситуацию держу на личном контроле», — отметила глава Таганрога.

Фото Сергея Плишенко из архива