Муниципальные служащие Таганрога могут поучаствовать в региональном конкурсе

Заявки принимаются до конца лета.

В Ростовской области начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий». Соревнование традиционно проводится в трех номинациях: среди сотрудников администраций городских округов, муниципальных районов и поселений.

К участию допускаются муниципальные служащие со стажем работы не менее двух лет и без неснятых дисциплинарных взысканий. Документы принимаются до 31 августа. После этого конкурсантам предстоит написать мотивационные эссе, а затем пройти собеседование, где проверят навыки делового общения, умение творчески решать задачи и грамотность ответов. Также оцениваются личные качества: способность работать самостоятельно и в команде, активная жизненная позиция, культурный уровень и коммуникабельность.

Как отметил министр региональной политики Ростовской области Александр Никиточкин, участие в конкурсе — это потенциальная возможность развить свою карьерную траекторию и поделиться лучшими практиками в сфере муниципального управления.

Победители определяются в каждой номинации — участники, занявшие первые три места, получат нагрудные знаки и дипломы. В прошлом году в конкурсе участвовали более 100 муниципальных служащих. Его цель — не только выявить и поощрить лучших, но и повысить престиж муниципальной службы, а также распространить положительный опыт управления на местах.

Фото министерства региональной политики Ростовской области.