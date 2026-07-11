В Таганроге продолжают мониторинг воздуха и воды после атаки на порт

Для предотвращения разлива нефтепродуктов установлено боновое заграждение.

В Таганроге продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — пожара в морском порту в результате воздушной атаки ВСУ 10 июля. Все городские службы контролируют воздействие ЧС на жителей.

Специалисты Роспотребнадзора дважды в сутки проводят замеры воздуха в районе происшествия и отслеживают содержание нормируемых показателей вредных веществ. Ситуация остаётся стабильной. Пожарная служба продолжает контролировать место ЧС, чтобы исключить риск повторного возгорания.

На месте также работают сотрудники управления Росприроднадзора: они отбирают пробы почвы и воды Таганрогского залива. Предпринимаются все меры для предотвращения разлива нефтепродуктов — установлено боновое заграждение, ведётся осмотр прилегающей территории со стороны залива.

«Ситуация находится под контролем всех задействованных служб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — призвала горожан глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, пожар в морском порту Таганрога был полностью потушен 11 июля в 05.05 утра.

Фото Евгения Бутылина из архива