Власти Таганрога подвели итоги первого общегородского субботника, следующий пройдет 28 марта в Военном городке

В Таганроге подвели итоги первых общегородских субботников и наметили планы на ближайшие недели, включая подготовку к пасхальным праздникам и Дню Победы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что в уборке города приняли участие предприятия, образовательные учреждения и жители — это очень ценно. Вместе с тем выявили и проблему: в некоторых районах мусор после субботников вывозят несвоевременно. Глава города дала поручение оперативно решить этот вопрос. Следующий общегородской субботник состоится 28 марта в 9.00 в Военном городке на улице Циолковского, 40.

Параллельно городские службы начинают готовиться к Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля. МКУ «Благоустройство» приведет в порядок территории у храмов, в том числе у Никольской церкви на улице Шевченко, Одигитриевской церкви на Бакинской, церкви в переулке Чугунном, а также храмов на улице Чехова, 344/1, улице Победы и улице Пархоменко. Особое внимание будет уделено кладбищам перед поминальными днями: запланированы санитарная очистка, акарицидная обработка от клещей и работы по благоустройству. В работу включены все девять городских кладбищ, находящихся в управлении МКУ «Ритуал».

Еще одним важным направлением станет сохранение памяти о героях. Определены необходимые работы по уходу за памятниками Великой Отечественной войны и воинскими захоронениями. В этом городским службам традиционно помогут волонтеры. Все работы на мемориалах должны быть завершены до конца апреля.

