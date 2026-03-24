Главная » Благоустройство

Власти Таганрога подвели итоги первого общегородского субботника, следующий пройдет 28 марта в Военном городке

На чтение 2 мин Просмотров 63 Опубликовано

В Таганроге подвели итоги первых общегородских субботников и наметили планы на ближайшие недели, включая подготовку к пасхальным праздникам и Дню Победы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что в уборке города приняли участие предприятия, образовательные учреждения и жители — это очень ценно. Вместе с тем выявили и проблему: в некоторых районах мусор после субботников вывозят несвоевременно. Глава города дала поручение оперативно решить этот вопрос. Следующий общегородской субботник состоится 28 марта в 9.00 в Военном городке на улице Циолковского, 40.

Параллельно городские службы начинают готовиться к Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля. МКУ «Благоустройство» приведет в порядок территории у храмов, в том числе у Никольской церкви на улице Шевченко, Одигитриевской церкви на Бакинской, церкви в переулке Чугунном, а также храмов на улице Чехова, 344/1, улице Победы и улице Пархоменко. Особое внимание будет уделено кладбищам перед поминальными днями: запланированы санитарная очистка, акарицидная обработка от клещей и работы по благоустройству. В работу включены все девять городских кладбищ, находящихся в управлении МКУ «Ритуал».

Еще одним важным направлением станет сохранение памяти о героях. Определены необходимые работы по уходу за памятниками Великой Отечественной войны и воинскими захоронениями. В этом городским службам традиционно помогут волонтеры. Все работы на мемориалах должны быть завершены до конца апреля.

Ранее мы рассказали, что на Старом кладбище Таганрога прошел субботник у захоронения геральдиста Лакиера.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru