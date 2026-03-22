На Старом кладбище Таганрога прошел субботник у захоронения геральдиста Лакиера

На Старом кладбище Таганрога прошел первый весенний субботник, посвященный благоустройству аллеи, где расположено семейное захоронение геральдиста Александра Лакиера и прилегающей территории. Инициатива объединила представителей общественности, волонтеров и школьников для наведения порядка после прошедшей зимы.

В работах приняли участие председатель регионального Союза геральдистов России по Ростовской области Олег Тесля, волонтерский отряд учащихся школы № 10 и их родителей во главе с советником директора по воспитательной работе Натальей Ивановной Глазковой, а также другие горожане. После завершения уборки всех участников угостили пирожками и чаем, приготовленным на церковной дровяной печи.

Организаторы сообщили, что собранный в ходе субботника мусор будет вывезен в рамках плановых работ по содержанию кладбища. Также планируется завершить покраску двери склепа Лакиера как только установится подходящая для этого погода.

Фото ВК партии любителей старого кладбища Таганрога

