«Мах» признан соцсетью, что обязывает крупных авторов регистрироваться в РКН.

Владельцы популярных каналов в мессенджере «Мах» теперь могут официально зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. Это стало возможным после того, как «Мах» был признан социальной сетью, что обязывает авторов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков сообщать о себе в ведомство. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Процедура регистрации доступна как физическим, так и юридическим лицам через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Владельцу канала необходимо заполнить специальную форму, после чего заявке присваивается уникальный номер. Этот номер в течение трех дней нужно указать в боте мессенджера «Метка А+» для подтверждения авторства.

Решение о включении канала в реестр Роскомнадзор принимает в течение 10 рабочих дней, уведомление направляется в личный кабинет на «Госуслугах». После успешной регистрации социальная сеть присваивает каналу специальную маркировку «А+», которая дает право на размещение рекламы, сбор донатов и позволяет другим каналам репостить его материалы.

Напомним, обязанность для владельцев страниц и блогов с аудиторией более 10 тысяч пользователей сообщать сведения в Роскомнадзор действует с 1 ноября 2024 года. Ранее аналогичные правила были распространены на такие платформы, как «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Дзен».

Иллюстрация: страница МАХ в ВК

