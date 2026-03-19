Главная » #В стране

Владельцы каналов в «Мах» с аудиторией от 10 тысяч обязаны зарегистрироваться

На чтение 2 мин Просмотров 40 Опубликовано

«Мах» признан соцсетью, что обязывает крупных авторов регистрироваться в РКН.

Владельцы популярных каналов в мессенджере «Мах» теперь могут официально зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. Это стало возможным после того, как «Мах» был признан социальной сетью, что обязывает авторов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков сообщать о себе в ведомство. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Процедура регистрации доступна как физическим, так и юридическим лицам через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Владельцу канала необходимо заполнить специальную форму, после чего заявке присваивается уникальный номер. Этот номер в течение трех дней нужно указать в боте мессенджера «Метка А+» для подтверждения авторства.

Решение о включении канала в реестр Роскомнадзор принимает в течение 10 рабочих дней, уведомление направляется в личный кабинет на «Госуслугах». После успешной регистрации социальная сеть присваивает каналу специальную маркировку «А+», которая дает право на размещение рекламы, сбор донатов и позволяет другим каналам репостить его материалы.

Напомним, обязанность для владельцев страниц и блогов с аудиторией более 10 тысяч пользователей сообщать сведения в Роскомнадзор действует с 1 ноября 2024 года. Ранее аналогичные правила были распространены на такие платформы, как «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Дзен».

Иллюстрация: страница МАХ в ВК

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Мессенджер МАХ новости технологии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru