Цифровая платформа МАХ объединила МФЦ, школы и поликлиники Ростовской области

Платформа МАХ стала ключевым цифровым инструментом для жителей Дона.

В Ростовской области активно внедряют сервисы национальной платформы МАХ, которая помогает жителям решать повседневные задачи в цифровом формате. Этот масштабный ИТ-проект является частью государственной стратегии по цифровизации и технологическому суверенитету, объединяя в себе не только мессенджер, но и целый ряд полезных инструментов — от ИИ-помощников до официальных мини-приложений.

Жителям региона уже доступны несколько полезных сервисов. Например, через чат-боты МФЦ в МАХ можно узнать статус заявления, записаться или отменить визит, уточнить режим работы офисов и оценить качество обслуживания. Для жителей многоквартирных домов созданы защищенные домовые чаты, что делает управление общим имуществом более прозрачным. Приглашения в такие чаты рассылаются через портал «Госуслуги».

Все образовательные учреждения региона — детские сады, школы, организации допобразования, колледжи, техникумы — зарегистрированы в платформе. В официальных чатах родители получают актуальные новости, информацию об учебном процессе, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, решают другие вопросы школьной и студенческой жизни, информирует портл донского правительства.

Также в МАХ работает сервис «Запись к врачу», предлагающий быстрый и безопасный способ попасть на прием к специалистам.

Еще одно направление — «Цифровые ID», QR-коды на основе данных с «Госуслуг», которые служат виртуальным аналогом бумажных документов для подтверждения возраста или статуса, например, многодетной семьи.

Параллельно в регионе разрабатываются три эксклюзивных сервиса: «ВУЗ-навигатор», система экстренных служб «112» и проект «Турист».

«Цифровая платформа МАХ непрерывно расширяется за счет новых сервисов. Многие жители Дона уже оценили ее удобство и с удовольствием пользуются. Мы будем продолжать развивать функционал платформы, чтобы повышать качество жизни наших граждан», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»