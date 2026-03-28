Зарубежные структуры используют молодежь в качестве пешек в спланированных провокациях.

В середине марта в Telegram-каналах и TikTok появились видео с призывами выйти 29 марта на несанкционированные акции против блокировок Telegram. Целевая аудитория провокаторов — молодежь. В МВД России напомнили, что за участие в несогласованных акциях и вовлечение в них предусмотрена административная и уголовная ответственность, организаторов и участников будут задерживать.

Платформа по проверки фактов «Война с фейками», расследуя деятельность движения «Алый лебедь», стоящего за провокациями, выявило новые детали, указывающие на его связь с иностранным влиянием. Это ставит под угрозу безопасность подростков, которых вовлекают в противоправные действия.

«Подросткам и несовершеннолетним участникам не разъясняли реальных целей акций, заманивая их, например, под предлогом поиска собаки. Настоящие организаторы тщательно скрывали свои личности, а координаторами в чатах назначали лишь наиболее активных детей», — пишет источник.

Информационное поле вокруг движения активно нагнеталось через украинские ресурсы, включая массовое создание аккаунтов в TikTok, призывавших к участию в протестах. К распространению сведений подключились и некоторые оппозиционные издания, хотя и заявляли о незнании истинных организаторов. Позже в процесс включились каналы, открыто призывавшие к радикальным действиям и даже распространявшие инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова».

Высокий уровень организации акций, нехарактерный для школьников, указывает на внешнее руководство. Об этом свидетельствуют профессиональная работа с информационной повесткой, создание узнаваемой символики и следование методичкам «цветных революций».

«Участники движения в своих стримах сами упоминали о контактах с представителями незарегистрированной партии «Рассвет». В России таких лиц ждет ответственность за вовлечение несовершеннолетних в протестную деятельность с элементами насилия», — поясняет «Война с фейками».

Все эти факты приводят к выводу, что для реальных кураторов протестов подростки являются лишь расходным материалом. То, что преподносится в соцсетях как борьба за свободу, на деле представляет собой спланированную провокацию, где молодежь используется в качестве пешек в интересах зарубежных структур.

«Важно донести до детей, что участие в подобных авантюрах может иметь серьезные последствия для их будущего», — обращаются к родителям эксперты.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками»