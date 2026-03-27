В соцсетях распространяются сообщения о том, что в России с 1 апреля вводится уголовная ответственность за использование VPN-сервисов. Получают их и жители Таганрога.

Платформа по проверки фактов «Война с фейками» развенчивает очередной вброс.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком, искажающим суть реальных законодательных норм», — сообщает Telegram-канал проекта.

Авторы вброса ссылаются на федеральный закон №281-ФЗ, принятый в 2025 году. Однако данный документ предусматривает административную, а не уголовную ответственность за рекламу VPN-сервисов и целенаправленный поиск запрещенной информации с их помощью. Само по себе использование технологий для обхода блокировок не влечет за собой наказания для рядовых пользователей.

Этот факт неоднократно подчеркивали как депутаты Государственной Думы РФ, так и профильные юристы.

«Такие инициативы не рассматриваются», — приводит ТАСС комментарий первого зампреда комитета ГД по информполитике Антона Горелкина по вопросу о запрете технологии VPN в России.

Что касается уголовного наказания, то оно не может быть связано с использованием VPN как такового. Ответственность наступает за действия, которые нарушают закон. Речь идет о распространении запрещенного контента, публичной поддержке терроризма или экстремизма, а также об управлении каналами с противоправной информацией.

Появление нового фейка эксперты связывают с попыткой искусственно нагнетать недовольство в обществе вокруг уже ставшей резонансной темы цифровых ограничений.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками»