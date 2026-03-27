Главная » Новости Таганрога

Фейк: жителям Таганрога грозит уголовная ответственность за использование VPN

На чтение 2 мин Просмотров 41 Опубликовано

В соцсетях распространяются сообщения о том, что в России с 1 апреля вводится уголовная ответственность за использование VPN-сервисов. Получают их и жители Таганрога.

Новости Таганрога

Платформа по проверки фактов «Война с фейками» развенчивает очередной вброс.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком, искажающим суть реальных законодательных норм», — сообщает Telegram-канал проекта.

Авторы вброса ссылаются на федеральный закон №281-ФЗ, принятый в 2025 году. Однако данный документ предусматривает административную, а не уголовную ответственность за рекламу VPN-сервисов и целенаправленный поиск запрещенной информации с их помощью. Само по себе использование технологий для обхода блокировок не влечет за собой наказания для рядовых пользователей.

Этот факт неоднократно подчеркивали как депутаты Государственной Думы РФ, так и профильные юристы.

«Такие инициативы не рассматриваются», — приводит ТАСС  комментарий первого зампреда комитета ГД по информполитике Антона Горелкина по вопросу о запрете технологии VPN в России.

Что касается уголовного наказания, то оно не может быть связано с использованием VPN как такового. Ответственность наступает за действия, которые нарушают закон. Речь идет о распространении запрещенного контента, публичной поддержке терроризма или экстремизма, а также об управлении каналами с противоправной информацией.

Появление нового фейка эксперты связывают с попыткой искусственно нагнетать недовольство в обществе вокруг уже ставшей резонансной темы цифровых ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что информация об отказе в выдаче загранпаспортов жителям Таганрога из-за скорой мобилизации, является фейком.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Интернет мнение эксперта технологии фейки
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru