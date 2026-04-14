Главная » Новости Ростовской области

На Дону пенсионерка с судимостью поцарапала ножницами авто соседки

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Причины инцидента устанавливает полиция.

62-летняя женщина подозревается в умышленном повреждении автомобиля соседки в городе Шахты Ростовской области. Против нее возбуждено уголовное дело.

В полицию Шахт поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что ее автомобиль «Лада Нива», припаркованный во дворе многоэтажки, был поврежден. Причиненный ущерб оценивается более чем в 20 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 62-летнюю горожанку, имеющую судимость в прошлом. Выяснилось, что задержанная является соседкой пострадавшей. По версии следствия, в ночное время фигурантка вышла во двор, увидела автомобиль и, убедившись, что ее никто не видит, с помощью ножниц повредила лакокрасочное покрытие передней двери машины. А затем скрылась.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причины противоправных действий устанавливаются», — сообщает пресс-служба донского главка.

Фото: ГУ МВД России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авто полиция происшествия Ростовская область уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru