На Дону пенсионерка с судимостью поцарапала ножницами авто соседки

Причины инцидента устанавливает полиция.

62-летняя женщина подозревается в умышленном повреждении автомобиля соседки в городе Шахты Ростовской области. Против нее возбуждено уголовное дело.

В полицию Шахт поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что ее автомобиль «Лада Нива», припаркованный во дворе многоэтажки, был поврежден. Причиненный ущерб оценивается более чем в 20 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 62-летнюю горожанку, имеющую судимость в прошлом. Выяснилось, что задержанная является соседкой пострадавшей. По версии следствия, в ночное время фигурантка вышла во двор, увидела автомобиль и, убедившись, что ее никто не видит, с помощью ножниц повредила лакокрасочное покрытие передней двери машины. А затем скрылась.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причины противоправных действий устанавливаются», — сообщает пресс-служба донского главка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области 21-летняя автоледи спровоцировала аварию, пострадала пожилая женщина-водитель.

Фото: ГУ МВД России по РО