В Таганроге женщина, убившая сына-младенца, приговорена к 18 годам колонии

В Таганроге вынесен приговор по резонансному делу об убийстве младенца и покушении на жизнь его брата.

Суд признал 36-летнюю местную жительницу виновной в совершении тяжких преступлений против двух малолетних детей.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2024 года женщина, находясь в своей квартире, нанесла шестимесячным детям телесные повреждения в область головы и тела. После этого она поместила их в сумки-переноски, отнесла в один из городских магазинов и оставила там.

Один ребенок скончался от полученных травм, жизнь второго удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

«В ходе расследования была подтверждена вменяемость обвиняемой на момент преступления, проведен большой объем следственных действий и судебных экспертиз, включая оценку условий жизни детей», — сообщает региональный СКР.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних) и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

На фото: скрин оперативного видео СКР по Ростовской области

