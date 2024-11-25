В Таганроге расследуют убийство 6-месячного ребенка

Его брат-близнец находится с травмами в больнице. Выясняется причастность к жестокому преступлению родителей детей.

В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства убийства малолетнего ребенка и покушении на убийство его брата, сообщает Следком по Ростовской области.

По данным ведомства, было обнаружено тело 6-месяного малыша с признаками насильственной смерти. Его брат-близнец, также с телесными повреждениями, госпитализирован в медучреждение,

По данному факту следственным отделом по г. Таганрог возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство); ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи и криминалисты осмотрели место, назначены экспертизы.

Проверяются все версии жестокого преступления, в том числе о причастности к нему родителей детей.

Фото: Следком по РО