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В Таганроге расследуют убийство 6-месячного ребенка

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Его брат-близнец находится с травмами в больнице. Выясняется причастность к жестокому преступлению родителей детей.

Новости Таганрога

В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства убийства малолетнего ребенка и покушении на убийство его брата, сообщает Следком по Ростовской области.

По данным ведомства, было обнаружено тело 6-месяного малыша с признаками насильственной смерти. Его брат-близнец, также с телесными повреждениями, госпитализирован в медучреждение,

По данному факту следственным отделом по г. Таганрог возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство); ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи и криминалисты осмотрели место, назначены экспертизы.

Проверяются все версии жестокого преступления, в том числе о причастности к нему родителей детей.

Фото: Следком по РО

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Таганрогская правда
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