В Таганроге замкомвзвода роты ДПС поместили под домашний арест по делу о взятке в 40 тысяч рублей

Заместитель командира первого взвода отдельной роты ДПС в Таганроге, который обвиняется в получении взятки, помещен под домашний арест, который продлится до 10 апреля 2026 года включительно. Решение об избрании меры пресечения принял Таганрогский городской суд.

Фигурант обвиняется следственными органами в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ, — получение взятки должностным лицом.

«Обвиняемому запрещено выходить за пределы помещения, общаться со свидетелями по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и интернетом», — сообщает источник.

Напомним, что 10 февраля фигурант, используя должностное положение, получил от жителя Таганрога взятку в 40 тыс. рублей. По информации регионального Следкома, эти деньги предназначались за непринятие мер по документированию административного правонарушения, связанного с оставлением места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), и за не направление материалов административного расследования в суд.

Ранее мы рассказали, что экс-сотрудник полиции Таганрога осужден за посредничество во взяточничестве, оштрафован на два миллиона и лишен звания.

Фото rostov.sledcom.ru