Главная » Новости Таганрога

Экс-сотрудник полиции Таганрога осужден за посредничество во взяточничестве, оштрафован на два миллиона и лишен звания

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

В Таганроге вынесен приговор бывшему начальнику отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере отдела экономической безопасности городского УМВД за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба Таганрогского городского суда.

Новости Таганрога

Фигурант, используя свое служебное положение и руководствуясь личной заинтересованностью, выступил посредником в реализации соглашения о передаче и получении взятки.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, бывший полицейский должен выплатить штраф, равный двукратной сумме взятки, — два миллиона рублей. Ему также запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. Также на основании статьи 48 УК РФ фигурант лишен специального звания «майор полиции». Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказали, что суд в Таганроге вынес приговор по делу о мошенничестве с мигрантами.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости полицейский происшествия суд Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru