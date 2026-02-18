Экс-сотрудник полиции Таганрога осужден за посредничество во взяточничестве, оштрафован на два миллиона и лишен звания

В Таганроге вынесен приговор бывшему начальнику отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере отдела экономической безопасности городского УМВД за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба Таганрогского городского суда.

Фигурант, используя свое служебное положение и руководствуясь личной заинтересованностью, выступил посредником в реализации соглашения о передаче и получении взятки.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, бывший полицейский должен выплатить штраф, равный двукратной сумме взятки, — два миллиона рублей. Ему также запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. Также на основании статьи 48 УК РФ фигурант лишен специального звания «майор полиции». Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

