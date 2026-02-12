Сотрудник Госавтоинспекции Таганрога задержан по подозрению в получении взятки в 40 тыс. рублей

В Таганроге задержан заместитель командира 1 взвода отдельной роты ДПС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки.

По предварительным данным, 10 февраля 2026 года фигурант, используя должностное положение, получил от жителя Таганрога взятку в 40 тыс. рублей.

«Взятка предназначалась за непринятие мер по документированию административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) и не направление в суд материалов административного расследования», — сообщает Следком по региону.

В донском главке прокомментировали, что, по указанию начальника ГУ МВД России по Ростовской области Александра Речицкого, подозреваемый в получении взятки сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям с последующим привлечением к ответственности, предусмотренной законодательством», — уточняет источник.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее мы рассказывали, что на Дону полицейский дал взятку в 150 тыс. рублей коллегам из Госавтоинспекции.

Фото из архива