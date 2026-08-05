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В Таганроге задержан экс-сотрудник правоохранительных органов за убийство, совершенное два года назад в Петербурге

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Местонахождение тела убитого до сих пор неизвестно.

Новости Таганрога

В Санкт-Петербурге раскрыто дело о безвестном исчезновении мужчины, которое, как выяснилось, оказалось убийством, совершенным более двух лет назад. Подозреваемого задержали в Таганроге, в ближайшее время его доставят в следственные органы Северной столицы.

По версии следствия, 11 марта 2024 года злоумышленник пригласил знакомого в квартиру на проспекте Луначарского под предлогом совместного распития спиртных напитков. Когда гость зашел в ванную комнату, хозяин жилья напал на него и нанес телесные повреждения, от которых потерпевший скончался. Затем подозреваемый вывез тело из квартиры и сокрыл его.

Восстановить картину преступления удалось благодаря совместной работе следователей и криминалистов. В ходе расследования также было установлено, что задержанный ранее служил в правоохранительных органах и обладал знаниями, которые использовал для сокрытия следов преступления.

«Фигуранта задержали по месту жительства в Таганроге. Следственные действия продолжаются, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и местонахождение тела потерпевшего», — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростове пьяная ссора переросла в смертельное ножевое ранение.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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Таганрогская правда

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