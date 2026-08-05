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Пешеход погиб под колёсами неустановленного автомобиля на трассе в Ростовской области

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Мартыновском районе Ростовской области, в результате которого погиб пешеход. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП.

Новости Ростовской области

Авария произошла 4 августа около 22:00 на 9-м км автодороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск – х. Денисов – Большая Мартыновка – Красноармейский. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на 57-летнего пешехода. Мужчина, предположительно, двигался по трассе без светоотражающих элементов.

После происшествия водитель авто скрылся.

«В результате полученных травм пешеход скончался при транспортировке в медицинское учреждение. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа», — сообщает старший инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Мартыновскому району Иван Кирнов.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель объявлен в розыск.

Ранее мы рассказывали о том, что страшная авария на платном участке М-4 «Дон» под Аксаем унесла жизнь водителя.

Иллюстрация: скрин видео Госавтоинспекции по РО

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Госавтоинспекция ДТП происшествия Ростовская область смертельная авария
Таганрогская правда

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