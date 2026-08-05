Пешеход погиб под колёсами неустановленного автомобиля на трассе в Ростовской области

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Мартыновском районе Ростовской области, в результате которого погиб пешеход. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП.

Авария произошла 4 августа около 22:00 на 9-м км автодороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск – х. Денисов – Большая Мартыновка – Красноармейский. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на 57-летнего пешехода. Мужчина, предположительно, двигался по трассе без светоотражающих элементов.

После происшествия водитель авто скрылся.

«В результате полученных травм пешеход скончался при транспортировке в медицинское учреждение. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа», — сообщает старший инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Мартыновскому району Иван Кирнов.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель объявлен в розыск.

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Иллюстрация: скрин видео Госавтоинспекции по РО