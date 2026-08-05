В Таганроге продолжается строительство новой площадки ГТО

Общая стоимость проекта составляет 4,95 миллиона рублей.

В 2026 году в Ростовской области в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» планируется установить 12 спортивных площадок ГТО. Новые спортобъекты появятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Гуково, Зверево, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Каменском и Мясниковском районах, информирует официальный портал регионального правительства.

«На эти цели выделено 37,2 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 30,5 миллиона, областного — 5,7 миллиона, местных — 1 миллион рублей», — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Каждая площадка включает не менее 21 антивандального уличного тренажера, привязана к центрам тестирования ГТО и открыта для свободного использования населением.

В четырех муниципалитетах — Зверево, Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске — объекты уже построены и доступны жителям. В восьми других — Батайске, Гуково, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Аксае, Каменском и Мясниковском районах — подготовлены основания, ожидается поставка или уже ведется монтаж спортивно-технологического оборудования.

Завершить возведение площадок планируется до конца текущего года.

«Работа по созданию малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Ростовской области будет продолжена», — говорится в сообщении.

Добавим, что в Таганроге новая площадка ГТО появится на базе МАУ «Стадион «Торпедо». Общая стоимость проекта составляет 4,95 миллиона рублей. На объекте продолжается монтаж спортивно-технологического оборудования, решается вопрос об организации видеонаблюдения.

Фото: ВФСК ГТО Таганрог

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