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На месте свалки на Энергетической в Таганроге появится контейнер для сбора ТКО

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По обращениям жителей Таганрога была оперативно решена проблема незаконной свалки на пересечении улицы Энергетической и 22-го переулка. Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

Благоустройство

На данный момент стихийный очаг скопления отходов полностью ликвидирован, а в ближайшие дни на этом месте установят контейнер для сбора твердых коммунальных отходов.

«Обращаюсь к жителям с просьбой соблюдать правила обращения с отходами: не складировать мусор вне специально отведенных мест и использовать установленные контейнеры. Несанкционированное размещение отходов приводит к образованию свалок, ухудшает санитарное состояние территории», — отметил Егор Долматов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге вывезли и утилизировали 15 тысяч тонн старых шин.

Фото: канал Егора Долматова в мессенджере «МАХ»

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Таганрогская правда

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