До 2031 года жители Таганрога могут оформить гаражи по упрощенной схеме

В Таганроге программа востребована: оформлены сотни гаражей и больше тысячи земельных участков под ними.

Государственная Дума РФ продлила федеральную программу «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Это дает владельцам гаражей еще пять лет на легализацию своих объектов в упрощенном порядке, без сложных бюрократических процедур.

Для Таганрога этот вопрос стоит особенно остро, поскольку большинство гаражей в городе возводились десятилетия назад, когда требования к оформлению документов были иными, а институт частной собственности на недвижимость только формировался. У многих владельцев отсутствуют правоустанавливающие документы, к тому же в законодательстве долгое время не было четкого определения понятия «гараж».

Именно поэтому амнистия стала важным инструментом защиты имущественных прав горожан.

«Программа востребована: за время ее действия таганрожцы уже оформили в упрощенном порядке 609 гаражей и 1213 земельных участков под ними», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Чтобы воспользоваться амнистией, достаточно подать одно заявление в органы местного самоуправления, если гараж построен до конца 2004 года. К заявлению нужно приложить документы, косвенно подтверждающие право на объект, например справку из кооператива или квитанции об оплате коммунальных услуг. Зарегистрировать гараж могут не только первоначальные владельцы, но и их наследники, а также лица, купившие объект.

Получить подробную информацию и консультацию по вопросам «гаражной амнистии» можно в Комитете по управлению имуществом Таганрога по телефонам: 8 (8634) 383-828, 8 (8634) 612-766. Владельцам рекомендуют не откладывать оформление и воспользоваться правом стать полноправными хозяевами своего имущества.

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