В Таганроге после рейда по незаконной торговле последуют новые проверки

В Таганроге прошел совместный рейд, направленный на борьбу с незаконной торговлей. В нем участвовали сотрудники полиции, местной администрации, судебные приставы, а также бойцы Росгвардии, которые обеспечивали силовую поддержку.

По итогам проверки были составлены 4 протокола по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ — за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Еще 3 протокола оформлены по статье 8.2 КоАП РФ — за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

«Кроме того, нарушителям выписано 5 требований о прекращении противоправной деятельности, связанной с незаконной торговлей», — уточнили в УМВД России по Таганрогу.

Отмечается, что работа по выявлению и пресечению подобных нарушений в сфере торговли будет продолжена.

Добавим, что с начала 2026 года было проведено уже 72 аналогичных рейда. Их итогом стали 133 административных протокола: 77 — по статье 8.2 Областного закона (за незаконную торговлю), 43 — по статье 14.1 КоАП РФ (за работу без регистрации ИП или лицензии), 13 — по статье 5.1 Областного закона (за нарушение правил благоустройства).

Также в городе работает мобильная группа по выявлению фактов незаконной продажи табачной продукции. Такие точки фиксируют на фото, а материалы сразу направляют в полицию для пресечения противоправных действий.

Правоохранительные органы и местные власти призывают граждан соблюдать закон и вести торговлю только в специально отведенных местах, следуя установленному порядку.

Фото: УМВД России по Таганрогу