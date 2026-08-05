Более 100 вопросов задали участники СВО на приёме в Таганроге

Участники СВО получат ответы по каждому обращению, поступившему на приём в Таганроге.

5 августа в библиотеке им. А.П. Чехова состоялся расширенный приём участников СВО и их близких. Во встрече приняли участие глава Таганрога Светлана Камбулова, ее заместители, руководители структурных подразделений городской администрации. Также к приёму присоединились депутат Законодательного Собрания Ростовской области Артём Величко, председатель Городской Думы Роман Корякин, военный комиссар Таганрога, представители Социального фонда России и филиала фонда «Защитники Отечества».

Всего обратились 46 человек, прозвучало более 100 вопросов — в основном про земельные участки, оплату ЖКХ, выплаты при ранениях, медреабилитацию и трудоустройство.

«Люди пришли за конкретными решениями, и мы это видим по плотности запросов. По каждому обращению начата индивидуальная проработка, с заявителями будут поддерживать связь и доводить вопросы до результата», — рассказала Светлана Камбулова и поблагодарила коллег и всех участников встречи за содержательный разговор.

Фото: канал Светланы Камбуловой в мессенджере «МАХ»