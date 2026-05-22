В Таганроге проведут компенсационное озеленение после вырубки 117 деревьев под застройку МКД

В Таганроге обсудили вопрос вырубки деревьев под строительство многоквартирного жилого дома.

21 мая в администрации Таганрога прошло заседание Консультационного совета по вопросам озеленения и охраны зеленых насаждений. Участники встречи ознакомились с планами работ по удалению зеленых насаждений в рамках проекта комплексного развития незастроенной территории города между улицами Транспортной, 2-й Советской, Калинина и Чехова, 2.

В заседании приняли участие специалист министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, депутаты городской Думы, представители общественности, комитета территориального общественного самоуправления, профильные организации.

Как стало известно, для размещения многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Транспортная, 83, необходимо удалить зеленые насаждения. Реализацией проекта занимается ООО «СЗ «Единство». Администрация города выдала компании акт оценки состояния деревьев от 27 апреля 2026 года.

«Согласно документу, подлежат удалению 45 деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии; 25 — в хорошем; а также 47 деревьев, признанных неудовлетворительными или аварийно-опасными. Экспертная группа заключила, что пересадка растений невозможна», — информирует пресс-служба муниципалитета.

Взамен вырубленных насаждений — 70 деревьев хорошего и удовлетворительного состояния, 10 кустарников и травянистой растительности на площади 3992 квадратных метра — предусмотрено компенсационное озеленение.

Планируется высадить 99 деревьев, 12 кустарников и разбить газон общей площадью 5190 квадратных метров. Работы пройдут по нескольким адресам.

50 деревьев и газон на 2966 квадратных метров появятся на ул. Кузнечной, 140д до 30 июня 2027 года. 12 кустарников форзиции и газон площадью 1734 квадратных метра — там же, рядом с земельным участком 61:58:0002514:343, в тот же срок. Еще 49 деревьев и газон на 490 квадратных метров высадят на ул. Транспортной, 98 до 29 декабря 2028 года — до окончания строительства жилого дома.

Напомним, в исторической части Таганрога начато возведение нового жилого квартала. Участок ограничен улицами Чехова, Транспортной, Калинина и 2-й Советской. Проект предусматривает возведение многоквартирных домов средней этажности с плотностью не более 12 500 квадратных метров на гектар. Помимо жилья, здесь появятся детские площадки, современные спортивные зоны, благоустроенные места для отдыха и озеленения.

