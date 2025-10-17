Главная » Новости Таганрога

В Таганроге телефонные мошенники за месяц обманули 27 человек

В Таганроге участились случаи телефонного мошенничества. Только в сентябре жертвами преступников стали 27 человек, а сумма ущерба составила около 28 млн рублей, сообщил начальник городского УМВД Владимир Греков.

По его словам, существует множество схем, которые используют аферисты, чтобы отобрать деньги. В частности, звонят от имени лжесотрудников банков или сотрудников правоохранительных органов с ложным заявлением о списании средств с банковских карт или попытках оформить кредит. Звонящие убеждают людей перевести деньги на указанные ими «безопасные» счета.

«К примеру, в сентябре 78-летняя таганроженка потеряла таким образом 4 170 000 рублей», — рассказал Владимир Греков.

Еще один способ обмана — покупка автомобиля из-за рубежа по привлекательной цене. Злоумышленники просят переводить деньги за несуществующий автомобиль и пошлины на него. За минувший месяц, жители Таганрога потеряли более 6 млн рублей, став жертвами этой схемы мошенничества.

Часто аферисты сообщают о ложном задержании родственников за якобы совершенные преступления или ДТП  и требуют деньги для «решения вопроса». Также преступники взламывают страницы граждан в соцсетях, после чего отправляют сообщения с аккаунта с просьбой об оказании материальной помощи. Или предлагают дополнительный заработок на бирже электронных валют — просят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы.

Замена счетчиков электроснабжения, установка или обновление домофона на входной двери подъезда тоже стали поводами для обмана. Для подтверждения согласия аферисты просят жителей назвать код из СМС–сообщения.

«В очередной раз рекомендуем таганрожцам быть бдительными при общении с незнакомцами. При поступлении подозрительных звонков ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящих. Не переходите по ссылкам из сообщений незнакомцев и не устанавливайте подозрительных приложений», — подчеркнул Владимир Греков.

