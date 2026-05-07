В Таганроге очистили от камыша и мусора 300 квадратных метров балки Большая Черепаха

В Таганроге коммунальные службы ведут уборку на территории балки Большая Черепаха, сообщает МКУ «Благоустройство».

Работы проходили 4 и 6 мая. Их главной задачей было улучшение экологической ситуации в этом районе. Сотрудники скосили камыш и траву, а также очистили участок от бытового и растительного мусора. Всего специалисты привели в порядок около 300 квадратных метров территории.

Фото ВК МКУ «Благоустройство»