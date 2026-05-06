В Таганроге сквер «Клятва юности» уверенно лидирует в голосовании за объекты благоустройства

Напомним, Всероссийское голосование стартовало 21 апреля 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня.

Жители Таганрога могут выбрать один из трех скверов, отобранных по итогам обработки предложений от граждан, поступивших через Платформу обратной связи. Это сквер «Школьный», расположенный около ул. Москатова, 2-2; сквер «Клятва юности» — между ул. Фрунзе, 51 и ул. Фрунзе, 61; сквер «Михайловский» — ул. Михайловская, 51-1.

По данным на вечер 6 мая 2026 года, в голосовании приняли участие 5053 человека.

Уверенно лидирует сквер «Клятва юности», набравший 2636 голосов, на втором месте — сквер «Школьный» — 1850 голосов, на третьем — сквер «Михайловский» — 567 голосов.

Общественную территорию, победившую в голосовании, включат в план благоустройства на 2027 год.

Что касается Ростовской области в целом, то уже определилась «тройка» лидеров. Наибольшее количество голосов набрали: парк «Молодежный» в Белокалитвинском районе (более 12 тысяч голосов); центральная площадь в селе Самарском Азовского района (около 8 тысяч голосов); общественная территория в станице Новозолотовской Семикаракорского района (более 7 тысяч голосов). Всего в голосовании приняли участие порядка 19 тысяч жителей региона.

Отдать свой голос за тот или иной объект может каждый житель старше 14 лет на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», через чат-бот в МАХ или с помощью волонтёров.

