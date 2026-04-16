В Таганроге 19 апреля состоится большой субботник на Богудонии

Эковолонтеры приглашают всех желающих принять участие в продолжении субботников на территории Богудонии.

19 апреля 2026 года с 10.00 до 14.00 пройдет очередная уборка прибрежной зоны. В этот раз основной задачей станет ликвидация свалочных очагов, обнаруженных после зимнего шторма, который обнажил два новых участка загрязнения. Кроме того, будет проведен беглый осмотр остальной части берега для поддержания чистоты и продолжено обустройство прохода на пляж.

Сбор участников состоится на пересечении улиц Некрасовской и 1-й Надгорной.

«Те, кто опоздает, могут спуститься к берегу по улице 1-й Надгорной в сторону моря и, следуя по Извозу, найти место сбора. Присоединиться к мероприятию можно в любое удобное время», — рассказали организаторы экологической акции.

В случае наличия, участников субботника просьба принести с собой: тачку, секатор или нож для резки сетей, болторез. Организаторы предоставят: перчатки, мусорные пакеты, горячий чай и легкий перекус.

Рекомендуется иметь при себе индивидуальные продукты питания, если имеются особые предпочтения. А также солнцезащитный крем, так как погода обещает быть почти летней.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге субботник и День древонасаждений пройдут 18 апреля.

Фото ВК Daily Bogudonia

Богудония волонтеры субботник Таганрог Таганрогский залив экоакция
