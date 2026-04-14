Таганрог готовится к масштабным экологическим акциям: субботник и День древонасаждений пройдут 18 апреля

Глава города призвала трудовые коллективы предприятий Таганрога и всех неравнодушных жителей присоединиться к завершающему мероприятию в рамках месячника чистоты.

18 апреля Таганрог примет участие в масштабных природоохранных мероприятиях, которые соберут воедино тысячи горожан, стремящихся сделать наш край более чистым, зеленым и благоустроенным.

В этот день, в рамках ежегодного месячника благоустройства, в Таганроге пройдет общегородской субботник. Это отличный шанс для каждого внести свою лепту в приведение в порядок городских улиц и парков после зимнего периода, считает глава Таганрога Светлана Камбулова.

Главной локацией для проведения работ станет территория на стыке Комсомольского бульвара и 1-го Крепостного переулка. Субботник здесь начнется в 9.00. Впрочем, ожидается, что работа будет вестись по всему городу: коллективы различных предприятий, учреждений и образовательных заведений выйдут на уборку прилегающих территорий, закрепленных за ними.

Кроме того, 18 апреля Таганрог присоединится к масштабной акции по посадке деревьев – Дню древонасаждений. В этом году он вновь пройдет в рамках международной инициативы «Сад памяти».

Ключевыми местами проведения акции станут: сквер на Большом Проспекте (старт в 9.00); мемориал комбайностроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны (начало в 10.00).

«Приглашаю всех неравнодушных таганрожцев — семьи с детьми, молодежь, ветеранов — поддержать эти добрые инициативы. Ведь чистота города начинается с каждого из нас, а дерево, посаженное своими руками, будет радовать не только нас, но и наших потомков», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

