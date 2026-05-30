В Таганроге при ночной воздушной атаке пострадали два человека и загорелся танкер в порту

Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся массированной воздушной атаке. Пострадали люди, загорелся танкер в порту, есть последствия на земле.

По предварительной информации, в ночь на 30 мая от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека — мужчина и женщина.

«Люди госпитализированы, медики оказывают помощь, делают все необходимое», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Из-за падения обломков дронов пострадали коммерческие предприятия. В порту Таганрога произошло возгорание резервуара с топливом на танкере и административного здания. Пострадавших нет. Информация уточняется.

«Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет. На месте работают экстренные службы, — уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова. — Утром комиссия приступит к обследованию и оценке нанесенного ущерба».

Помимо Таганрога вражеские БПЛА в ночь на 30 мая были уничтожены в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждены крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет. Люди эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

В Неклиновском районе, в селе Боцманово, повреждено остекление в двух домах. Пострадавших нет.

Ракетная опасность на территории региона, объявленная ночью, отменена в 04.14 утра 30 мая. Беспилотная — в 06.16.

